"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين

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الوكيل الإخباري- ثمّنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية القرارات الحكومية الأخيرة التي استجابت لتوصياتها، والتي تهدف إلى التخفيف عن الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم، وتحسين أوضاع المعلمين. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.



وأكد الرعود أن قرار تقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، لتصبح 8 أشهر للتخصصات الإنسانية و16 شهرًا للتخصصات العلمية بدلًا من 20 شهرًا، جاء ثمرةً لجهود اللجنة من خلال سلسلة اجتماعات ومخاطبات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.



وأضاف أن الحكومة بصدد إصدار قرار بالعودة إلى التعليمات السابقة التي تنظم معادلة مواد طلبة الدبلوم خلال الشهر الحالي، بما يسمح بمعادلة عدد أكبر من المساقات، ويفتح المجال لشريحة أوسع من الطلبة لاستكمال دراستهم ضمن برامج التجسير، بعد أن قيدت التعليمات الأخيرة هذه الفرص.



وأشار الرعود إلى أن هناك حزمة قرارات إضافية لا تزال قيد الدراسة، تشمل مستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، وستُعلن في الوقت المناسب ضمن نهج إصلاحي شامل لمنظومة التعليم.



وأشاد بالتعاون البنّاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاستجابة لمطالب اللجنة تعكس حرصًا مشتركًا على تحسين جودة التعليم وتلبية تطلعات الطلبة وأسرهم.



من جهتهم، أكد النواب: عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، حسين العموش، نسيم العبادي، هدى العتوم، إبراهيم الجبور، أيمن البدواوة، عبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، التزامهم بمتابعة قضايا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، مثمّنين تعاون الجهات المعنية في تطوير التعليم بما ينسجم مع رؤية التحديث الملكية.



من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع اللجنة لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الطلبة.



وأشار محافظة إلى توجيهات رئيس الوزراء لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ هذه التوجيهات، ومنها: صرف سلف طارئة من صندوق ضمان المعلمين، دراسة زيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، رفع مخصصات صندوق دعم الطالب لهم، إضافة إلى توفير منتجات جديدة من خلال صندوق الإسكان، تتضمن تخصيص أراضٍ للبناء وتقديم قروض ميسّرة للمعلمين.



وفي السياق ذاته، عبّر عدد من طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج، من بينهم: عدي الحنيطي، سلمان حنيفات، وعبد الرحمن الذنيبات، عن تقديرهم لقرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهاداتهم، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء المالية والأكاديمية عنهم.