التعليم النيابية تطالب الحكومة بدعم الأندية الرياضية ماليا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أن دعم الأندية الرياضية مسؤولية مجتمعية يشترك بها الجميع، سيما القطاع الخاص، ليتسنى لها مواصلة مسيرتها الرياضية.

اضافة اعلان



جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، جرى فيه بحث الملاحظات الواردة حول الدعم المقدم للأندية الرياضية في دوري المحترفين.



وقال المومني إن الظروف المادية للأندية والعقوبات المفروضة عليها، أثرت سلبًا على أدائها، فضلًا عن وصول بعضها لمرحلة الإفلاس، الأمر الذي يثير التخوف لدى الكثيرين حول مستقبل الرياضة في الأردن، مضيفًا أن بعضها يزخر بتاريخ رياضي عريق.



ودعا إلى ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد الحلول لتلك الضائقة التي تمر بها الأندية الرياضية، مؤكدًا أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة، لكي تكون الأندية قادرة على مواصلة مسيرتها الرياضية وتحقيق الإنجازات المنشودة.



بدورهم، دعا أعضاء اللجنة النواب؛ محمد المحارمة وعطا إبداح وروعة الغرابلي وزهير سعيدين وخلدون الشياب، الحكومة إلى تحمل جزء من الأعباء المالية المترتبة على الأندية الرياضية، وذلك عبر إلغاء العقوبات الواقعة عليها، ورفع موازنة دعم الأندية، خصوصًا أندية دوري المحترفين.