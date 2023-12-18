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الإثنين، 18-12-2023 03:17 م

التوجيه الوطني والإعلام النيابية تبحث الاستراتيجية الوطنية للشباب

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الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة، رائد الظهراوي، استراتيجية وزارة الشباب فيما يتعلق بالتوجيه الوطني.

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وأكد الظهراوي خلال الاجتماع، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، أهمية فئة الشباب وتمكينها، فضلا عن دور الوزارة في إزالة التحديات التي تواجه هذه الفئة، وتوعيتهم بضرورة الانخراط في الأحزاب، ليأخذوا دورهم في الحياة السياسية.
من ناحيتهم، أشار أعضاء اللجنة النواب الحضور، ينال فريحات، وأحمد الخلايلة، وصفاء المومني، وسالم العمري، إلى أهمية دور وزارة الشباب في تنشئة الجيل، ليكون عنصرا بناء ولبنة أساسية في رفعة الوطن والمواطنة الحقيقية، كون الشباب يُعتبروا هم قادة المستقبل.


بدوره، أكد النابلسي أن تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية هدف وطني، توليه الوزارة من خلال برامج تدريبية وتوعوية ومشاريع تنبثق من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.


وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لزيادة مشاركة الشباب السياسية، لافتا إلى برامج الوزارة وشراكاتها مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج تدريبية ومعسكرات سياسية في محافظات المملكة كافة.


وبين النابلسي أن برامج الوزارة في إطار التوجيه الوطني، تتمثل ببرامج التطوع وحوافز المتطوعين، وبرامج التمكين الاقتصادي من استحداث حاضنات الابتكار والريادة والملتقيات الوطنية الريادية، وبرامج الأمن والسلم المجتمعي كبرامج تحصين الشباب من آفة المخدرات، مشيرا إلى خطط الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج الشبابية.

 




 

 


 

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