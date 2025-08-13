الخارجية النيابية تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

08:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742185 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت مزاعم بضم أراضٍ من الأردن ومصر، ووصفتها بأنها استفزاز خطير يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإثارة الخلافات، في محاولة للتغطية على الجرائم والمخططات الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني. اضافة اعلان





وأكدت رئيسة اللجنة، النائب دينا البشير، في تصريح صحفي اليوم، أن المساس بسيادة الأردن أو أمنه الوطني يعد خطًا أحمر، وسيواجه بكل حزم وقوة، انسجامًا مع المواقف التاريخية والثابتة للمملكة في الدفاع عن أرضها وحقوق شعبها، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.



وأضافت البشير أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة على التنصل من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد رفضه لنهج السلام وإصراره على فرض الأمر الواقع بالقوة.



وشددت على أن الأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصريحات والسياسات المتهورة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات فورًا، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .