الأربعاء 2025-08-13 10:15 م
 

الخارجية النيابية تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-08-2025 08:51 م
الوكيل الإخباري- دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت مزاعم بضم أراضٍ من الأردن ومصر، ووصفتها بأنها استفزاز خطير يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإثارة الخلافات، في محاولة للتغطية على الجرائم والمخططات الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


وأكدت رئيسة اللجنة، النائب دينا البشير، في تصريح صحفي اليوم، أن المساس بسيادة الأردن أو أمنه الوطني يعد خطًا أحمر، وسيواجه بكل حزم وقوة، انسجامًا مع المواقف التاريخية والثابتة للمملكة في الدفاع عن أرضها وحقوق شعبها، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأضافت البشير أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة على التنصل من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد رفضه لنهج السلام وإصراره على فرض الأمر الواقع بالقوة.

وشددت على أن الأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصريحات والسياسات المتهورة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات فورًا، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  وعاصمتها القدس .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

عربي ودولي استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

نقابة الخدمات العامة

أخبار محلية نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات

ا

أخبار محلية اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

عربي ودولي إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

ت

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

أخبار محلية اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

ا

فلسطين نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا



 
 





الأكثر مشاهدة