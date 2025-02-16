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الخارجية النيابية تلتقي السفير الأذري لدى المملكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 16-02-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري- أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية على موقف الأردن الثابت والراسخ برفض التهجير من غزة إلى الأردن. 

وقالت رئيستها، النائب دينا البشير، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد  سفير جمهورية أذربيجان، إيلدار سليموف، إن ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية يأتي انطلاقاً من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، حرصاً على ثوابتنا الوطنية، حيث أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وذلك وفقاً للاءات الملكية الثلاث.

وأشارت البشير إلى عدالة القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق السلام العادل والشامل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 وأكدت على متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر في مختلف المجالات، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: بدر الحراحشة، إبراهيم الطراونة، محمد الجراح، محمد عقل، مي السردية، ديما طهبوب، وراكين أبو هنية، على أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 وشددوا على ضرورة استمرار الدعم المالي لوكالة "الأونروا" بالتخفيف عن الفلسطينيين. 

 وأشاروا إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وأذربيجان في تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة في المجالات السياحية والتعليمية والشبابية والطاقة.

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وأشاروا إلى دور الأردن الإغاثي عبر الجسر الجوي والبري لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة.

من جهته، أكد السفير الأذربيجاني على عمق العلاقات بين الأردن وأذربيجان، مشيداً بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إيصال المساعدات عبر الجسر الجوي والبري والمستشفيات الميدانية في غزة والضفة. 

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانيين وتبادل الخبرات.

 
gnews

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