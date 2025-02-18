"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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الوكيل الإخباري- أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية انسجام الموقف الشعبي الأردني مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه قضايا المنطقة والشرق الأوسط. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، برئاسة النائب دينا البشير، مع سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماريا ستافروبولو، بحضور النواب راكين أبو هنية، إبراهيم الطراونة، وصفي حداد، محمد الجراح، محمد عقل، نور أبو غوش، وعبد الناصر الخصاونة.



وأشادت البشير بجهود المفوضية السامية في دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، مؤكدةً أن الأردن يواجه تحديات كبيرة تتطلب دعماً دولياً مستمراً ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين.



كما استعرض أعضاء اللجنة الأعباء التي تحملها الأردن نتيجة استضافة اللاجئين، مشددين على أهمية تسهيل عودتهم الطوعية بما يضمن تحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم في بلدهم.



وأكدوا أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة الأردنية والمفوضية لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.



من جانبها، ثمّنت ستافروبولو دور الأردن الاستثنائي في استضافة اللاجئين السوريين، مشيرةً إلى أن المملكة تحتضن نحو 650 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، 90% منهم من الجنسية السورية، بينما ينتمي الباقون إلى جنسيات مختلفة.



كما أشادت بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا المجال، ووصفت دوره بالنموذج العالمي في العمل الإنساني.



وأشارت ستافروبولو إلى التحديات التي تواجه المفوضية، لا سيما انخفاض التمويل الإنساني، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم الأردن ليواصل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصةً في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

