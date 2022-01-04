الخلايلة يرفض تكليف المستقلة للانتخاب بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب

الوكيل الإخباري - رفض النائب علي الخلايلة إناطة مهمة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون بالهيئة المستقلة للانتخاب.

اضافة اعلان

وقال الخلايلة، خلال مناقشة المادة 67 من الدستور الأردني، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إلغاء هذا الأمر وأن تبقى بإشراف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كما هو الحال الآن.

وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا يوجد لديها كوادر كبيرة للإشراف على طلبات النظر بتأسيس الأحزاب ومتابعتها.

وتساءل إذا ما كان سيتم فتح باب التعيين لتوظيف كوادر بالهيئة المستقلة مستقبلا لمتابعة هذه المهام المناطة بها.

وتاليا نص المادة 67 من الدستور:



