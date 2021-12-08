"الزراعة النيابية": خطة عمل لبحث قضايا قطاعات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية

الوكيل الإخباري

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- بحثت لجنة الزراعة المياه والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، خطة عملها للدورة العادية الأولى الحالية، وعدد من القضايا التى تتعلق بمجال عملها.وقال العلاقمة إن اللجنة وضعت ضمن برنامج عملها، مُناقشة العديد من الموضوعات المُتعلقة بقطاعات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية، بالإضافة للتحديات القابعة أمام النهوض بالبادية الأردنية، والتي ستكون على رأس أولويات اللجنة عبر استكشاف دور الدولة بهذا الشأن والحلول والاستراتيجيات الناجعة للنهوض بها.وبين أن من جملة العناوين التي سيتم بحثها مع المعنيين مسألة مياه الشرب، وتلك الموجهة لري المزروعات، عبر نقاش موسع، يهدف للخروج بخطط واقعية، تخدم المصلحة العامة، مضيفًا أن قطاع المياه سيأخذ مزيدًا من البحث، كونه تحدي واضح ويُعد من أكبر التحديات.وتابع العلاقمة أن "الزراعة النيابية" ستناقش مواضيع قضايا العمالة الزراعية والضمان الاجتماعي وتسويق المُنتجات الزراعية، موضحًا أنه سيتم بحث آليات حماية المُنتج الزراعي المحلي، والدعم المُقدم من الحكومة لتحويل الزراعة في الأردن إلى زراعة اقتصادية.وأشار إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المُقبلة أيضًا دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تنمية المُجتمعات المحلية، فضلًا عن أنها ستقوم بزيارات ميدانية للمناطق الزراعية في الريف والبادية، والالتقاء مع المزارعين والاطلاع على جميع مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، وبحث مطالبهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة التعاون وبشكل فاعل مع الحكومة، والذي من شأنه إنجاز العديد من المُخرجات الايجابية القابلة للبناء، وبما يخدم كل القطاعات.وقالوا إن كل المعنيين بتلك القطاعات سيكونون محط ترحيب من قبل اللجنة في قابل الأيام، من حيث الأخذ بآرائهم واقتراحاتهم، بما يخدم الوطن والمواطن، ويُشكل بوصلة تهتدي بها "الزراعة النيابية" تجاه تلك القطاعات.