الصحة النيابية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الأردنية التركية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور تيسير كريشان، إن الأردن وتركيا تربطهما علاقات مميزة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة.

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وأكد، خلال لقائه وأعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء في دار مجلس النواب، رئيس لجنة الصحة والعائلة والعمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان التركي توبا دور غوت والمستشار غوكهان دنج، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية التركية وسبل تعزيز النهوض بها على الصعد كافة، داعيا الى ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمانين لتبادل الخبرات.



من جانبهم، أكد النواب: عبدالرحيم المعايعة ومحمد المرايات ووائل رزوق ومحمد الخلايلة ومروى الصعوب ومحمد العبابنة وهايل عياش وزيد العتوم، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، داعين الى مزيد من تبادل الوفود السياحية بين البلدين.



وأشاروا إلى أن الأردن يتميز بمواقع سياحية علاجية نادرة كالمياه الساخنة والبحر الميت، والتي تساهم في علاج العديد من الامراض المزمنة كالأعصاب والجلدية.



من جهتها، أكدت توبا دور غوت ان هناك علاقات طيبة بين المجتمعين الأردني والتركي في جميع المجالات، مشيرة الى ان "الصحة والعمل النيابية التركية" تعنى بمجالات عديدة تتيح مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

كما تطرقت توبا الى ابرز المهام التي تعنى بها لجنة الصحة التركية وهي محاربة التدخين من خلال المشاريع التي تطلقها لمحاربة مشاكل الإدمان (التدخين) بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن تركيا باشرت بحملات ومبادرات منذ العام 2008، لمحاربة التدخين لما له من اضرار على المجتمع.



وفي معرض اجابتها عن بعض تساؤلات النواب حول القطاع الصحي والتأمين الصحي وآلية علاج مدمنين التدخين في تركيا، أوضحت أن لدى بلادها مراكز لعلاج المدمنين تقوم بعلاج المدمن في بيته دون الحاجة لزيارة تلك المراكز.



وفي نهاية الاجتماع تبادل الطرفين الدورع كهدية رمزية.