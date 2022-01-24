الصداقة الأردنية اليابانية في الأعيان تلتقي السفير الياباني

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الصداقة الأردنية اليابانية في مجلس الأعيان العين ناصر جودة، عمق العلاقة التاريخية بين الأردن واليابان في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، والتي تعززها العلاقة الخاصة بين جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الإمبراطور ناروهيتو.



وأشار جودة، خلال لقاء لجنة الصداقة الأردنية اليابانية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، السفير الياباني في عمّان كاورو شيمزاكي، إلى التشاور السياسي المتواصل بين الجانبين خدمة للقضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص جلالة الملك على تشجيع الاستثمار والتعاون على الأصعدة كافة بما فيها التعليم والثقافة والتكنولوجيا.

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