الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تضامن المجلس مع الأشقاء في قطر، موجها رسالة تضامن لرئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم.

وعبر الصفدي في بيان صادر عن المجلس عن إدانة القصف الإسرائيلي الغادر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا وجباناً على سيادة دولة عربية شقيقة. 

وقال الصفدي إننا في الأردن خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، نقف صفًا واحدًا مع قطر الشقيقة، فأمن الشقيقة قطر من أمن الأردن، وسيادتها خط أحمر لا نقبل المساس به

وقال الصفدي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، يأتي هذا القصف الجبان على الدوحة ليُجسد وجهًا جديدًا من وجوه الاستهتار بالقانون الدولي، واستفزازًا خطيرًا يتطلب وقفة عربية مسؤولة وموقفًا جماعيًا يضع حدًا لهذا التمادي الإسرائيلي.

وقال الصفدي إن مجلس النواب وانطلاقا من دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية، فإنه يدعو لموقف برلماني عربي موحد ومخاطبة البرلمانات الدولية لاتخاذ موقف يضع حداً للتمادي الإسرائيلي.

وفي السياق، أعرب الصفدي عن رفضه للتصرفات التي تعبر عن عقلية متطرفة لرئيس الكنيست الإسرائيلي، الذي تباهى بالاعتداء على الشقيقة قطر، مؤكدا أن هذا السلوك يكشف عن إرهاب دولة الاحتلال والعقلية الإجرامية التي تحكم مؤسسات الاحتلال. 

وأكد الصفدي أن مجلس النواب الأردني على أتم الاستعداد للتنسيق مع البرلمانات العربية، وفي مقدمتها مجلس الشورى القطري، لاتخاذ خطوات برلمانية فاعلة على الساحة الإقليمية والدولية.

 
 
