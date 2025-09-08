الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

05:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745316 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، السفيرة اليونانية لدى المملكة إيريني ريغا ونائب السفيرة أندرياس سبيربولس، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشتركة بخاصة البرلمانية. اضافة اعلان





وأكد الصفدي والسفيرة اليونانية أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حافظت على هوية المدينة المقدسة.



وشدد الصفدي الحرص على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة لتعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين خصوصاً في مجالات التبادل التجاري والثقافي والسياحي والتعليمي.



وقال رئيس مجلس النواب: نتطلع لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة في كلا البلدين، ونحرص على مزيد من التعاون مع برلمان اليونان نحو تعميق التعاون في المجالات كافة.



وأكد الصفدي ضرورة التكاتف لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات العاجلة، ورفض خطط احتلال القطاع، وكل الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، داعياً للمضي بمسار يفضي لقيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.



من جهتها أكدت السفيرة اليونانية تقدير بلادها الكبير للدور الذي يقدمه الأردن من أجل أمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى حجم التقدير والمكانة الدولية لجلالة الملك عبد الله بسبب مواقفه المعتدلة والداعية إلى السلام وحل الأزمات عبر الحوار وتجنب الصراع.



وعبرت السفيرة عن تقدير اليونان للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة موقف بلادها الداعي لوقف الحرب على غزة والذهاب نحو مسار سلمي يفضي لحل الدولتين، وعبرت عن التقدير للجهود الأردنية في إغاثة غزة وقد شاركت فيها اليونان بتقديم مساعدات بالتنسيق مع الجهات الأردنية المسؤولة عن ذلك.



وأكدت السعي المشترك نحو تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف الجوانب، مشيرة إلى مؤتمر يعقد قريباً للجامعات اليونانية في عمّان من أجل بحث فرص التعاون التعليمي واستقطاب الطلبة الأردنيين.

