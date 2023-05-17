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الأربعاء، 17-05-2023 01:31 م

الصفدي يؤكد حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع برلمان أذربيجان

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع برلمان أذربيجان خدمة لصالح البلدين الصديقين والعمل المشترك لمزيد من الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين.

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وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أعرب الصفدي خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،


عن تقدير الشعب الأردني للأصدقاء في أذربيجان والتطلع الى المزيد من التنسيق والتشاور لخدمة المصالح المشتركة، ناقلا تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.


وقال، "نفخر بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين التي أسس لها جلالة الملك الحسين بن طلال، والرئيس حيدر علييف طيب الله ثراهما، مؤكدا بأن هذه العلاقات تسير اليوم بمزيد من التنسيق والتشاور بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس إلهام علييف.


من جهته، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن تقدير بلاده عالياً للدور الأردني الساعي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.


وقال الرئيس علييف، تربطني علاقة متميزة بأخي جلالة الملك عبدالله الثاني، ونحن في تواصل مستمر، معرباَ عن سعادته باحتفالات المملكة المرتقبة بعيد الاستقلال وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وأضاف، اننا ننظر بأهمية لمستوى التنسيق المشترك بين برلمان كلا البلدين، وأمامنا آفاق واسعة من التعاون المشترك في مجالات التبادل الاقتصادي والسياحة والصناعات الغذائية والانفتاح على الأسواق الدولية نظرا للميزات التي يتمتع بهما الأردن وأذربيجان من اتفاقيات تجارة حرة متعددة.


وتأتي زيارة الصفدي إلى أذربيجان بدعوة من نظيره رئيس البرلمان، وألقى خلالها كلمة في مقر البرلمان بمناسبة احتفالات مئوية ميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف.

 




 

 


 

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