الصفدي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز للدراسات البرلمانية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال لقائه اليوم الأحد، في دار المجلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير كريستوف، سبل تعزيز التعاون البرلماني، مؤكدا أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على إنشاء مركز دراسات في المجلس.

وأعرب الصفدي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مسارات التحديث الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني تمضي قدما، بما يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.



وقال إن المجلس يسعى إلى إنشاء مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية يكون مرجعا استراتيجيا لتعزيز الأداء، استنادا إلى الأدلة والتحليل، ودعم النواب بمعلومات دقيقة وموثوقة، مضيفا أن هذا المركز سيكون بمثابة منصة وطنية مؤسسية للحوار، ويحفظ المعرفة التراكمية للمجلس، ويعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة.



وأشار إلى أن الهدف يتمثل في امتلاك المجلس أدوات معرفة دقيقة، معتبرا أن نجاح هذا المشروع يتطلب شراكات فاعلة ودعما مؤسسيا من شركاء الأردن، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.



من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي الحرص على استمرار دعم الأردن، معبرا عن التقدير لجهود مجلس النواب الأردني في دعم مختلف أوجه الشراكة.



وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم فكرة إنشاء مركز الدراسات البرلمانية، معبرا عن الاستعداد لدعم أي جهد يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.