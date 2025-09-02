الصفدي يعود طاهر المصري

وأكد الصفدي تقديره لشخصية المصري في لقاء تناول جملة من الملفات الوطنية وعلى رأسها متانة الجبهة الداخلية كعنوان ثابت لقوة الأردن ومنعته بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.
وأضاف الصفدي إن هذا اللقاء ليس مجرد زيارة اطمئنان، بل رسالة وفاء لرجل خدم الأردن بإخلاص.
