الصفدي يعود طاهر المصري

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء والأعيان والنواب الأسبق طاهر المصري.اضافة اعلان


وأكد الصفدي تقديره لشخصية المصري في لقاء تناول جملة من الملفات الوطنية وعلى رأسها متانة الجبهة الداخلية كعنوان ثابت لقوة الأردن ومنعته بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. 

وأضاف الصفدي إن هذا اللقاء ليس مجرد زيارة اطمئنان، بل رسالة وفاء لرجل خدم الأردن بإخلاص.
 
 
