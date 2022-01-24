الظهراوي للخصاونة: "كل السرقات بتصير في النهار"

الوكيل الإخباري - دعا النائب محمد الظهراوي الحكومة إلى إصدار بيان بشأن الانتهاكات التي تحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

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وقال الظهراوي خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن ما يحدث في حي الشيخ جراح جريمة ويجب على الحكومة متابعة الموضوع كون القدس تحت الوصاية الهاشمية.

وأضاف في سياق آخر، أنه على الحكومة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الأردنيين الذي تخرجوا من الجامعات منذ 15-17 سنة وهم بدون عمل منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى وجود خلل في نظام الخدمة المدنية.

وتابع أن أكثر من 50 ألف شخص تقدموا لملء شواغر 500 وظيفة حارس أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا.

ونصح الظهراوي رئيس الوزراء بقوله: "بنصحك يا دولة الرئيس، الحكومة بدهاش حراس لأنه كل السرقات بتصير في النهار".