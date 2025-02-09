العمل والتنمية النيابية" تناقش تأثيرات المؤشرات السكانية في دعم الاستدامة

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المؤشرات السكانية وتأثيراتها في دعم الاستدامة.

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وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، إن "العمل والتنمية النيابية" وجّهت إلى إجراء دارسة ميدانية تتعلق بواقع العمل ونسب البطالة في الأردن ضمن معايير تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم لإحلال العمالة المحلية بديل الوافدة ورفع كفاءة سوق العمل الأردني والتوجه إلى قطاعات مستجدة خاصة الرقمية والخدمية التي توفر فرص عمل.



وأكد، أن الأردن سيبقى صامدًا بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشددًا على أن اللجنة تضع التحديث السياسي والاقتصادي على رأس أولوياتها كوسيلة لتحقيق مستقبل أفضل للأردنيين.



ولفت إلى أهمية دراسة المؤشرات السكانية وتطوير الأنظمة الاقتصادية بما يتناسب مع التحولات المجتمعية، مؤكدًا أهمية استثمار الطاقات البشرية في تعزيز الاقتصاد الوطني.



بدورهم أكد النواب: أروى الحجايا، وعيسى نصار، وعبد الرؤوف الربيحات، وعبد الهادي البريزات، وشفاء مقابلة، وعطا الله الحنيطي، أهمية تعزيز التنمية المستدامة وتطوير برامج التأهيل والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وضرورة التخطيط الاستراتيجي وتحديث السياسات لمواكبة المتغيرات السكانية.