العين عويدي: جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية

الوكيل الإخباري -

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قال مُقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد علي عويدي إنه حصل جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية.وشدد عويدي، خلال مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، على أن الجميع مع حرية الرأي، لكن دون أي يكون هناك أي ضرر ولا يوجد أي جريمة مقصودة.وبيّن أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء ليضبط الانفلات الحاصل عبر الفضاء الإلكتروني.وأضاف أن مشروع القانون هو حماية للصحفي، لان الصحفي الحقيقي لا ينزل لمستوى الاسفاف والذم والتحقير وبالتالي القانون هو حماية للصحفيين.ونوه عويدي إلى أن جرائم القدح والذم والتحقير الصادر في قانون العقوبات جاء للجرائم التي تقع بين مجموعة محددة من الأشخاص، اما القدح والذم والتحقير عبر الفضاء الإلكتروني اشمل ويصل للكثير من الأشخاص، وبالتالي الضرر اكبر.