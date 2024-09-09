العين ناصر الدين: المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية جزء أساس من المواطنة الحقيقية

الوكيل الإخباري- أكد العين يعقوب ناصر الدين أن مجلس النواب هو مكان التشريع والمشاركة في التصويت اختيار أعضاء هذا المجلس جزء أساس من المواطنة الحقيقية.

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وأشار ناصر الدين الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد مرارا ضرورة تحديث الحياة السياسية وتشكيل أحزاب برامجية تركز على خدمة الوطن والمواطن ما يفرض تفعيل المشاركة السياسية الشعبية عن طريق الاقتراع بالانتخابات النيابية.



وفي جلسة حوارية بعنوان "دور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية في الأردن" نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، حيث ناصر الدين رجال الأعمال والصناعيين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والانضواء في الأحزاب البرامجية لإحداث التغيير المنشود والمشاركة في صنع القرار.



وبحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، قال، ناصر الدين، إن التحديث السياسي أجاب على تساؤل "كيف نعبر بالدولة الأردنية نحو المئوية الثانية"، لافتا إلى أن قانون الانتخاب الجديد هو أحد نتائج رؤية التحديث السياسي لتفعيل المشاركة السياسية في الأحزاب البرامجية وتطوير الحياة السياسية في الأردن.



وأكد ان مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا عما قبله وسيكون له دور فاعل في إحداث التنمية وصنع القرار وخدمة الناس والعمل على تحقيق مصالحهم.