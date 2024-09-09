 
الإثنين 2024-09-09 01:52 م
 
 

العين ناصر الدين: المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية جزء أساس من المواطنة الحقيقية

جانب من الحوارية
جانب من الحوارية
الإثنين، 09-09-2024 12:52 م

الوكيل الإخباري- أكد العين يعقوب ناصر الدين أن مجلس النواب هو مكان التشريع والمشاركة في التصويت اختيار أعضاء هذا المجلس جزء أساس من المواطنة الحقيقية.

اضافة اعلان


وأشار ناصر الدين الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد مرارا ضرورة تحديث الحياة السياسية وتشكيل أحزاب برامجية تركز على خدمة الوطن والمواطن ما يفرض تفعيل المشاركة السياسية الشعبية عن طريق الاقتراع بالانتخابات النيابية.


وفي جلسة حوارية بعنوان "دور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية في الأردن" نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، حيث ناصر الدين رجال الأعمال والصناعيين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والانضواء في الأحزاب البرامجية لإحداث التغيير المنشود والمشاركة في صنع القرار.


وبحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، قال، ناصر الدين، إن التحديث السياسي أجاب على تساؤل "كيف نعبر بالدولة الأردنية نحو المئوية الثانية"، لافتا إلى أن قانون الانتخاب الجديد هو أحد نتائج رؤية التحديث السياسي لتفعيل المشاركة السياسية في الأحزاب البرامجية وتطوير الحياة السياسية في الأردن.


وأكد ان مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا عما قبله وسيكون له دور فاعل في إحداث التنمية وصنع القرار وخدمة الناس والعمل على تحقيق مصالحهم.


بدوره، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أهمية المشاركة السياسية الفاعلة وإفراز النائب الذي يخدم مصالح الوطن والمواطن، مبينا أن التشريعات والقوانين الاقتصادية تصدر عن مجلس النواب، ولذلك لا بد من مساهمة رجال الأعمال والاقتصاديين والصناعيين بفعالية في الحياة السياسية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة السهر يزيد محيط الخصر ويقود إلى السكري

وزارة

أخبار محلية الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. نشر نتائج الانتخابات الأولية الكترونيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العدل وسفير مملكة البحرين يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أرشيفية

خاص بالوكيل 166 مرشحة عبر الكوتا.. و24 يخضن الانتخابات تنافسا

جانب من الحوارية

شؤون برلمانية العين ناصر الدين: المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية جزء أساس من المواطنة الحقيقية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية وزيرة التنمية تستقبل بعثة منظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات

ماهز الجازي

أخبار محلية بيان صادر عن قبيلة الحويطات حول "عملية الجسر "



 


الأكثر مشاهدة