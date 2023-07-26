الفايز يرعى احتفالات المتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية بالمفرق

الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، اليوم الأربعاء احتفال المتقاعدين العسكريين في المفرق بالأعياد الوطنية وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وقال الفايز إننا نحتفل كل عام بمناسبات وطنية شكلت محطات مضيئة في مسيرة بلدنا الخيرة ومنها ذكرى استقلالنا الوطني والثورة العربية الكبرى ومعركة الكرامة وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش عيد القوات المسلحة إضافة إلى فرحة شعبنا الكبيرة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأضاف أن الأردنيين وهم يحتفلون بهذه المناسبات يجددون العزم على مواصلة بناء الأردن بمختلف المجالات ويجددون أيضا عهد الولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني مساندين كافة خطوات جلالته ومواقفه من أجل بناء هذا الحمى الأردني الهاشمي والحفاظ على أمنه واستقراره ليكون اكثر ازدهارا ومنعة متجاوزين بحنكة وحكمة وشجاعة جلالته الظروف المحيطة كافة مشيرا إلى أننا اليوم بقيادة جلالته نسير نحو المستقبل بخطى ثابتة وبمزيد من البذل والعطاء، لتستمر مسيرة الإنجاز بمختلف المجالات.



وبين أنه مع دخول مملكتنا مئويتها الثانية يقود جلالته مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والإدارية ويحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد بهدف الوصول الى الحكومات البرلمانية والنهوض بالعمل الحزبي إضافة الى تمكين المرأة والشباب والقضاء على الترهل الإداري بهدف الوصول إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم إضافة الى مواجهة التحديات الاقتصادية ومشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز وتكريس قيم النزاهة والشفافية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطات الدستورية .



وبين الفايز أن جلالة الملك وجه بان تكون عملية التحديث عابرة للحكومات إضافة الى ضرورة وضع خطط اقتصادية تكون قادرة على تجاوز الأوضاع الراهنة في المنطقة معتمدة بالدرجة الأساسية على الموارد البشرية الأردنية، وتعمل على تحسين البيئة الاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات والمنتوجات الأردنية لافتا إلى ان هدف رؤية جلالته الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحسين أرقام النمو وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.



وأشار إلى أنه ومنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية والأردن يكبر يوما بعد يوم ويحقق الإنجازات تلو الإنجازات لافتا إلى أنه شكل اليوم الذي تسلم فيه جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية يوما وطنينا، والذي يأتي هذا العام والأردن قد اجرى بتوجيهات من جلالة الملك، إصلاحات دستورية وسياسية بهدف تحقيق الغد الأفضل للأردن والأردنيين، والمتوج بروح الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية.



وقال رئيس تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد الدكتور إبراهيم الشديفات إننا نحتفل بالأعياد الوطنية والتي يستذكرها الأردنيون بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، والأردن سيبقى رمزا وعنوانا للتضحية والفداء، لافتا إلى أن المتقاعدين العسكريين يشكلون شريحة كبيرة وواسعة ممن أفنوا شبابهم من أجل الوطن وقضايا الأمة وبناء مؤسسات للوطن وحماية منجزاته .



ورفع باسم المتقاعدين العسكريين في المفرق آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الأعياد الوطنية وزواج سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.



واشتمل الاحتفال الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية وجمع غفير من المتقاعدين العسكريين في المحافظة على فقرات لموسيقات القوات المسلحة وقصائد شعرية واغان وطنية.