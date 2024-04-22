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الإثنين، 22-04-2024 02:53 م

الفايز يُكرم خبراء أعدوا دراسة سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع العام

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الوكيل الإخباري - كرم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الخبراء المشاركين في إعداد دراسة سياسات وإستراتيجيات في تطوير القطاع العام.

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وثمن الفايز جهود الخبراء في إعداد دراسة سياسات وإستراتيجيات لتطوير القطاع العام، وجهود رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في المجلس لجهودهم المبذولة، مؤكدا أن الأردن يجري إصلاحات شاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية.


ولفت إلى أهمية التحديث الإداري في تعزيز دور المؤسسات العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبينا أن أهم أساسيات التطوير الإداري هو التركيز على الانضباطية والإنتاجية والكفاءة.


من جانبه، تحدث العين البكار عن الجهود المبذولة من قبل أعضاء لجنة الخبراء، التي تشكلت من الدكتور رفعت الفاعوري والدكتور معتصم المجالي والدكتور عبدالله القضاة والمهندس إياس الشعيبي، الذين قاموا بإعداد الدراسة.


وأشار إلى أن الدراسة تضمنت دور البلديات في التنمية المستدامة، إضافة إلى الحكومات القطاعية، التي من شأنها ترشيق القطاع العام، وتوحيد مرجعية اتخاذ القرار الذي ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات العامة باعتبار أن الموقع العام خدمة وليس سلطة.


بدوره، ثمن الفاعوري دور مجلس الأعيان الداعم لعمل لجنة الخبراء، مشيرًا إلى مشاركة "إدارية الأعيان" في كل مراحل إعداد الدراسة.

 




 

 


 

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