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الكلوب يوضح حقيقة مطالبته بزيادة أقساط التأمين 50 دينارا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الأحد، 12-01-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري- نفى الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب مطالبته بزيادة أقساط التأمين على المركبات 50 دينارا.

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وقال الكلوب خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ما تحدث به سابقا كان دراسة اقتصادية للبنك الدولي بأن السعر العادل في 2011 كان يوجب رفع الأقساط 30 دينارا مع وجود دراسة اكتوارية بزيادتها 20 دينارا إضافية أي أن المجموع 50 دينارا ولم يشر فيها إلى مطالبته برفع الأقساط.


وأضاف أن البنك المركزي الأردني هو الجهة المخولة برفع الأقساط وليس الاتحاد.


وأشار الكلوب إلى أن هناك 10 شركات تأمين تعمل بقطاع تأمين المركبات، ومع نهاية العام الحالي ستصبح 9 شركات لأن هناك عملية تصفية لشركة تأمين.

 

وبيّن أن الحل ليس برفع أقساط التأمين الالزامي للمركبات وإنما بحل المشاكل التي يعاني منها القطاع.

 

 
gnews

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