المصري رئيسا لكتلة حزب عزم النيابية

الوكيل الإخباري- أعلنت كتلة حزب عزم النيابية، عن اختيار النائب وليد المصري رئيساً لها، اعتباراً من انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، في إطار تعزيز العمل البرلماني المنظم وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة الوطنية.

وأكدت الكتلة أن توجهاتها تنطلق من رؤية حزب عزم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، القائمة على تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ قيم الانتماء والثقة بالمؤسسات الوطنية، والإسهام في تطوير الحياة السياسية والحزبية بما ينسجم مع مسارات التحديث والإصلاح والرؤى الملكية السامية، ويلبي تطلعات الشعب الأردني.



وأشارت إلى استمرار مشاوراتها مع مختلف الكتل النيابية والأحزاب السياسية بشأن انتخابات رئاسة مجلس النواب، مؤكدة أن موقفها النهائي من دعم أي من المرشحين سيُعلن في الوقت المناسب بعد استكمال الحوارات والتشاورات.