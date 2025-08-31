المصري رئيسا لكتلة حزب عزم النيابية

وأكدت الكتلة أن توجهاتها تنطلق من رؤية حزب عزم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، القائمة على تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ قيم الانتماء والثقة بالمؤسسات الوطنية، والإسهام في تطوير الحياة السياسية والحزبية بما ينسجم مع مسارات التحديث والإصلاح والرؤى الملكية السامية، ويلبي تطلعات الشعب الأردني.
وأشارت إلى استمرار مشاوراتها مع مختلف الكتل النيابية والأحزاب السياسية بشأن انتخابات رئاسة مجلس النواب، مؤكدة أن موقفها النهائي من دعم أي من المرشحين سيُعلن في الوقت المناسب بعد استكمال الحوارات والتشاورات.
وأعلنت أيضا أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على طرح أوراق سياسات ومقترحات تشريعية ورقابية تتماشى مع متطلبات الواقع المحلي والتطورات الإقليمية، وبما يعزز الهوية الاقتصادية التنموية التي يتبناها الحزب، والقائمة على الريادة والابتكار والإنتاجية، بهدف بناء اقتصاد وطني قوي يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويعزز مواجهة التحديات وصون المكتسبات الوطنية.
