الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المستقلة للانتخاب تطلق خطا ساخنا مع الأحزاب السياسية

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الأربعاء، 15-06-2022 03:04 م

النائب الطباشات: الأردن أقر مبكرا تشريعات للحفاظ على البيئة

1655291357013


الوكيل الإخباري - أكدت النائب إسلام الطباشات أن الأردن استطاع بقيادته الهاشمية مبكراً استيعاب الحالة الطبيعية بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال إقراره التشريعات اللازمة التي عكست بوجودها صورة حضارية متقدمة مشرقة للأردن على الرغم من إمكانياته المتواضعة.

اضافة اعلان


وقالت الطباشات والتي ترأست الوفد البرلماني الأردني المشارك بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد بشرم الشيخ بعنوان "النواب الشباب من أجل العمل المناخي"، إن النظام التشريعي لحماية البيئة في الأردن تطور خلال العقود الماضية من كونه مجموعة متعددة من النصوص الواردة في تشريعات قطاعية مختلفة، إلى منظومة متطورة من التشريعات المتكاملة والمتجانسة في النصوص والمعتمدة على التطور التشريعي الوطني والعالمي والاستجابة للمستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئيسية في الأردن.


وأضافت، خلال جلسة معنية بالعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ، أن منظومة التشريعات التي أقرها الأردن لصالح الحفاظ على البيئة وتلك المعنية بالتعامل مع المؤثرات المناخية احتضنت خلالها التشريعات اللازمة التي وفرت المظلة التشريعية المناسبة لإصدار الأنظمة والتعليمات التفصيلية المختلفة المتعلقة بحماية البيئة.


وأوضحت الطباشات في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأردن أولى كذلك اهتمامه للتعاون الخارجي في المجالات البيئية المختلفة حيث كان من أوائل الدول التي أجرت مراجعة بيئية لعدد من الاتفاقيات الهامة، والتي أكد خلالها ضرورة ألا يكون تشجيع التجارة على حساب الالتزام بالتشريعات البيئية، وركزت على منع والحد من التلوث وحماية الحياة البرية والمناطق المحمية.


وتابعت أن تلك الاتفاقيات بغالبها تضمنت بنودا خاصة بالتعاون البيئي والتنمية المستدامة وفي مجالات التصحر وحماية البيئة البحرية والإدارة المائية والنفايات واستخدامات الطاقة ومنع التلوث الصناعي والزراعي واستخدام الأدوات المتقدمة في الإدارة البيئية.


وأشارت إلى أن الأردن أنجز بمجال الحفاظ على البيئة وفي التعامل مع المتغيرات المناخية خطوات واسعة في مجال المقاربة والتطوير التشريعي والمؤسسي عبر عديد من البرامج التي عززت القدرة المؤسسية وحددت أولوياتنا للمقاربة مع التشريعات البيئية الدولية.


وقالت إن المنظومة التشريعية الأردنية تتضمن مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة، مؤكدة أن الأردن لم يقف عند مجرد الانضمام لتلك الاتفاقيات بل قام بتحويل تلك الاتفاقيات عبر مؤسسته التشريعية إلى نصوص قانونية وطنية.


ويشهد المؤتمر الذي يتناول قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، مشاركة برلمانية مكثفة من 60 دولة فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة.


ويضم الوفد البرلماني الأردني المشارك النواب: دينا البشير ومروة الصعوب ويزن شديفات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

استنكار نيابي لحادثة الاعتداء على معلمتين في عجلون

15192052103f9434b15ac1296bd414d8c34d49f5a9

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

01

الفايز يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة

امتحانات

التعليم النيابية تناقش اليوم استعداد وزارة التربية لعقد امتحان التوجيهي

1655209480267

الفايز يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

1655204677332

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

أخبار متعلقة
image (8)

نائب يتحدث عن ارتفاع تنكة البنزين إلى 30 دينارا

5202212115620760344603

مجلس النواب: داعمون لكل جهد ملكي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

520221691043873017138

الدغمي: نقف مع الشرعية الدستورية

3

الهواري: افتتاح مستشفى الطفيلة قريبا

1652875044813

الأميرة دانا فراس تلتقي لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان

434416_6_1649760063

العرموطي يسأل الحكومة حول نقص المواد الغذائية وأسعار الدجاج