"النقل النيابية" تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل

05:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744590 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، شركة رؤية عمان الحديثة للنقل، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة لسكان العاصمة وزوارها. اضافة اعلان





وأكد البدادوة أن منظومة النقل تعد من أهم المقومات الاقتصادية والمحركات الأساسية للتنمية، إلى جانب دورها التنظيمي في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن تطوير مفهوم النقل العام وفقا لأفضل الممارسات العالمية يتطلب دراسات واستراتيجيات طويلة الأمد لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



وأضاف أن تجربة أمانة عمان في تأسيس أذرع استثمارية تمثل نموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لها من أثر إيجابي في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، معتبرا أن تجربة شركة تطوير عمان للنقل ريادية في هذا المجال.



وأشار إلى أهمية تطوير منظومة النقل العام من خلال مشروع التردد السريع، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في تنظيم ومراقبة عمل الحافلات.



بدورهم، قدم أعضاء اللجنة النواب: عبد الرؤوف ربيحات، محمد المحاميد، تيسير أبو عرابي، وجهاد مدانات، عددا من الملاحظات حول إعادة النظر في تشغيل خط "عمان – مادبا"، وتغذية المناطق الفرعية بباصات تربطها بالمحاور الرئيسية، فضلا عن ضرورة تزويد بعض المناطق المكتظة بعدد إضافي من الحافلات.



من جهته، عرض الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للنقل، المهندس محمد الليمون، لأبرز إنجازات الشركة في تشغيل وإدارة النقل العام داخل العاصمة، ومنها مشروع الباص سريع التردد وباص عمان، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية لتغطية شبكة نقل مستدامة، والآليات التنظيمية التي تضمن تحسين مستوى الخدمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



ولفت الليمون، إلى أن رؤية ورسالة الشركة تقوم على إيجاد نظام نقل حضري حديث ومتطور، يعزز معايير الجودة ويقدم خدمات نقل عامة ذكية وآمنة ونظيفة وسهلة الوصول لسكان عمان وزوارها.