النقل والسياحة والنواب في اجتماع موسع لدعم شركات الطيران الوطنية

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة النقل والخدمات النيابية اجتماعًا موسعًا اليوم مع وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير السياحة والآثار عماد حجازين، إلى جانب ممثلين عن شركات الطيران المحلية.



وناقش الاجتماع واقع قطاع الطيران والنقل الجوي في المملكة والتحديات التي تواجه الشركات وسبل دعمها وتعزيز تنافسيتها.



وأكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أن شركات الطيران المحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، فضلًا عن دورها في دعم القطاع السياحي وتسهيل حركة المسافرين، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تمكين هذه الشركات من أداء دورها بفعالية.



وأوضح أن وزارة النقل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لن توفر جهدًا في معالجة التحديات التي تواجه شركات الطيران المحلية، وتتابع عن كثب احتياجات القطاع لتوفير البيئة المناسبة التي تمكنه من المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يضمن استدامته وزيادة مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني.



وشدد الوزير القطامين على أن الوزارة واللجنة النيابية والشركات يشكّلون فريقًا واحدًا يهمه النهوض بالقطاع ومعالجة أي عقبات قد تعيق تقدمه.



من جانبه، أكد رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب أيمن البداودة أن شركات الطيران الوطنية تواجه تحديات تستوجب النظر إليها بجدية ومعالجتها لضمان استمرارية عملها وتطوير خدماتها، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها.



واستمع أعضاء اللجنة إلى ممثلي شركات الطيران الذين استعرضوا أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والاحتياجات التي يتطلبها تطوير بيئة عملهم وتمكينهم من المنافسة إقليميًا ودوليًا.