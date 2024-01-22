النواب: المخالفات تتكرر في تقرير ديوان المحاسبة ويجب استرداد المال العام

الوكيل الإخباري - دعا عدد من النواب إلى تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة واسترداد المال العام الذي صُرف بغير وجه حق.

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وطالبوا خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمناقشة تقرير الديوان في مجلس النواب وضرورة تمكين الأذرع الرقابية في الديوان لضبط المخالفات أولا بأول ومتابعة التجاوزات وتصويبها لاحقا ومحاسبة المخالفين.

وقالوا إن بعض المخالفات لا تزال تتكرر عاما تلو العام وأن الخسائر تزداد في المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة مما يستنزف المال العام ويرهق خزينة الدولة.

وأشار النواب إلى ضرورة مراجعة المكافآت التي صرفت دون وجه حق أو دون ربطها بالإنجاز، واستعادة الأموال ومحاسبة الأشخاص الذين أصدروا قرارات لصرف هذه المبالغ، بالإضافة إلى المناقلات المالية والأوامر التغييرية التي تطرأ على المشاريع في الوزارات.

بدوره أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام.



وقال الخصاونة إن ديوان المحاسبة مؤسسة رقابية مستقلة تستهدف المحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية.



وأضاف أننا لمسنا من خلال التقرير الأخير التقدم بالعمل والطرح وتكريس أفضل الممارسات الدولية في عمل الديوان.



وشدد الخصاونة على أهمية دعم دور ديوان المحاسبة بالإضافة إلى التفاعل الكبير بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتقييم تقارير ديوان المحاسبة من خلال تصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعاطي معها.