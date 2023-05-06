النواب يؤكد مواصلة دوره الرقابي على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مواصلة المجلس لدوره الرقابي على مدى التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

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وأضاف الصفدي خلال رعايته أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي أن رؤية التحديث الاقتصادي برنامج وطني عابر للحكومات.



ولفت الصفدي إلى أن ثقة وتقدير الأسرة الدولية لجلالة الملك عبد الله الثاني يجب أن يشكل لنا دافعاً قوياً لانطلاقة ذات أثر على مستويات النمو الاقتصادي، وهي مسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص.



وبين الصفدي أن من أهم الخطوات التي يجب التركيز عليها البناء على التفاهم الأردني المصري العراقي، والذي أفضى إلى اتفاقيات ومشاريع حيوية واستراتيجية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والكهرباء وغيرها من المشاريع الحيوية الإقليمية.



وقال الصفدي إن الملفات التي سيبحثها المشاركون في أعمال المؤتمر كاستدامة المشاريع الوطنية والأمن الغذائي والمائي والمالي والاعتماد على الذات والاستثمار في المدن الصناعية والتعدين وبحث الجوانب القانونية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية.