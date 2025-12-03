قاضي القضاة: توثيق 395 ألف وثيقة شرعية بين عقود زواج وطلاق وإرث

وقال الربطة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عدد الاتفاقيات خارج اطار التقاضي بلغ نحو 39 ألف اتفاقية.
وأضاف أن عدد القضاة الشرعيين بلغ 316 قاضيا، فيما بلغ عدد مكاتب الإصلاح الأسري 31 مكتبا، في حين بلغ عدد المحاكم الشرعية في الأردن ودائرة القدس الشريف 78 محكمة.
وأشار الربطة إلى عدد القضايا التي تشرف عليها الدائرة نحو 135 ألف قضية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات
-
العيسوي يعزي عشيرة الخريشا
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بدوام الصحة لمعالي ارشيدات
-
الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
-
الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير
-
الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي
-
الطاقة والمعادن: اللون الأزرق في الكاز أداة رقابية متقدمة لكشف أي حالات خلط
-
المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي قطر 4 انش في الاغوار الشمالية