الأربعاء 2025-12-03 05:00 م

قاضي القضاة: توثيق 395 ألف وثيقة شرعية بين عقود زواج وطلاق وإرث

جانب من الاجتماع
الأربعاء، 03-12-2025 04:27 م
الوكيل الإخباري- كشف قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن توثيق 395 ألف وثيقة شرعية تراوحت بين عقود زواج وطلاق وإرث.اضافة اعلان


وقال الربطة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عدد الاتفاقيات خارج اطار التقاضي بلغ نحو 39 ألف اتفاقية.

وأضاف أن عدد القضاة الشرعيين بلغ 316 قاضيا، فيما بلغ عدد مكاتب الإصلاح الأسري 31 مكتبا، في حين بلغ عدد المحاكم الشرعية في الأردن ودائرة القدس الشريف 78 محكمة.

وأشار الربطة إلى عدد القضايا التي تشرف عليها الدائرة نحو 135 ألف قضية.
 
 




