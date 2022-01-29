السبت 29-01-2022
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انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي على طاولة "الطاقة النيابية" الاثنين

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السبت، 29-01-2022 07:15 م

انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي على طاولة "الطاقة النيابية" الاثنين

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الوكيل الاخباري - قامت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، السبت، بزيارة إلى غرفة عمليات شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة، للوقوف على حيثيات وأسباب اعطال وانقطاعات التيار الكهربائي عن عدة مناطق في عمان، خلال المنخفض الثلجي الذي أثر على المملكة الأيام الماضية.

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وقال رئيسها النائب المهندس فراس العجارمة، في بيان صحفي أصدرته اللجنة، إنه تم الاطلاع على أسباب التعثر والأعطال، موضحًا أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد غد الاثنين، لبحث جميع المعلومات التي حصلت عليها اثناء الزيارة مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وجميع المعنيين بهذا الشأن .

 




 

 


 

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