بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، لقاءً مع رئيس وأعضاء لجنة السياحة في مجلس الأعيان في مقر الجمعية، بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في المملكة، وسبل تجاوزها من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق انتعاشة حقيقية للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.



وحضر اللقاء معالي السيد حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان سعادة السيد ميشال نزال وأعضاء اللجنة. كما شارك في اللقاء النائب زهير محمد الخشمان بصفته عضوًا في جمعية رجال الأعمال الأردنيين.



ناقش الحاضرون أبرز القضايا التي تواجه القطاع السياحي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وتطوير وسائل الترويج لجذب المزيد من السياح إلى المملكة. وشدد سعادة ميشال نزال على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية للنهوض بالسياحة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.



من جانبه، أشار معالي السيد حمدي الطباع إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تستهدف تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز الاستثمار السياحي، مشيدًا بالدور الذي تلعبه لجنة السياحة في مجلس الأعيان في دعم هذا التوجه.



كما أكد النائب زهير محمد الخشمان أهمية القطاع السياحي كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على أهمية متابعة التوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع، ودعوا إلى استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

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