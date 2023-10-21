السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن

بيان صادر عن اللجان والفعاليات الشعبية في مخيمات الاردن

إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة

"الصحفيين": توفر منح لأبناء الزملاء في "عمان الأهلية"

توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

الجزائر تعلن إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

مدعوون للامتحان التنافسي لإشغال وظيفة معلم - أسماء

كتائب القسام: استهدفنا دبابة تابعة للاحتلال

ورشة حول الثقافة الرقمية والامن السيبراني بإربد

الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابة تابعة للاحتلال

السبت، 21-10-2023 05:06 م

بيان تأييد من حزب الإتحاد الوطني لكل ما جاء بكلمة جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بالأحداث المأساوية في فلسطين

WhatsApp Image 2023-10-21 at 5.02.13 PM


الوكيل الإخباري - منذ انطلقت أولى الشرارات في أرض فلسطين، والدماء تغذي تربتها الطاهرة، ومع كل قصف يزيد الألم ويتعمق الجرح.

اضافة اعلان

 

الدمار الذي شهدته المدن الفلسطينية ليس مجرد تدمير للبنى التحتية، بل هو تدمير للروح الإنسانية، وتجريد للأمل من قلوب الأطفال والنساء والشيوخ.

استمعنا بكل فهم واحترام إلى كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة القاهرة للسلام، والتي قام فيها بتسليط الضوء على هذه المأساة الإنسانية المستمرة. هذه ليست مجرد حروب وصراعات، بل هي معركة وجود تمتد في عمق التاريخ.

السماء المظلمة التي تغطي فلسطين، ملبدة بدخان القصف ورائحة الدماء، تصرخ وتنادي العالم ليستيقظ من غفوته. الأبرياء الذين سُفكت دماؤهم عبارة عن ضحايا للسياسات الظالمة والأطماع الدولية.

في هذا السياق، يقف "حزب الاتحاد الوطني الأردني" صفًا واحدًا مع موقف جلالة الملك، مؤكدًا على أن العدوان المستمر والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها. هذه الأعمال تعد انتهاكًا فاضحًا لكل مبادئ وقوانين حقوق الإنسان.

نحن في "حزب الاتحاد الوطني الأردني" ندين بأشد العبارات كل تلك الجرائم والمجازر، ونؤكد على ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية. الوقت قد حان للعالم أن يتحرك ويعمل على وقف هذا الدمار وسفك الدماء.

نستنكر الصمت المطبق الذي يعم العالم تجاه هذه المأساة، حيث يشهد العالم الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية، دون أي رد فعل يذكر. إلى متى سيظل العالم يتجاهل هذه الجرائم؟ إلى متى سيظل القانون الدولي رهينة للمصالح الكبرى؟

نطالب بوقف العدوان الفوري على غزة، ونشدد على ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير. كما نؤكد على رفضنا القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم.

نحذر من استمرار هذا الوضع المتدهور، ونحذر القيادة الإسرائيلية من أن تظن أن الظلم والاستبداد يمكن أن يستمر. عليهم أن يدركوا أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة.

جلالة الملك رسم صورة حية للوضع الإنساني المروع في غزة، حيث أشار إلى القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة واعتبره جريمة حرب. وهو ما يعكس الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. 

نجدد التأكيد على دعمنا الكامل واللامشروط لكل كلمة قيلت من جلالة الملك عبد الله الثاني ونعتبرها دليلًا على الوعي والتزام الأردن بقضية فلسطين. الوقت قد حان للتحرك، وأن لا يكون الصمت خيارًا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي

51849356671_o

مجلس النواب: الملك يجسد صوت الحكمة وعلى المجتمع الدولي مساندته لوقف الحرب

WhatsApp Image 2023-10-19 at 2.44.22 PM

زيادين: نقف بكل الإمكانات لوقف العدوان الغاشم على غزة

77777777777777

مطالبة بإعادة التجنيد الإجباري في الاردن

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.42.32 PM

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

483989_6_1696163486

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.42.32 PM

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.17.20 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلق كافة فعالياته حدادا على أرواح شهداء فلسطين

WhatsApp Image 2023-10-11 at 2.38.26 PM (1)

حزب الاتحاد الوطني الأردني يستمر بحملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء في غزة

WhatsApp Image 2023-10-10 at 4.22.05 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني: القطاع النسائي للحزب ينظم وقفة تضامنية في مدينة الرصيفة دعماً لأهل غزة

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.50.16 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلن دعمه المطلق للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

WhatsApp Image 2023-10-03 at 2.10.41 PM

النعيمات وشريم وحزب الاتحاد الوطني في ضيافة الديوان الملكي العامر لحل قضية المتعثرين