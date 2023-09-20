حزب الاتحاد الوطني الأردني يلتقي عشائر بدو الشمال في الخالدية تعزيزا للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم

الوكيل الإخباري - حزب الاتحاد الوطني الأردني يواصل زياراته الناجحة في لقاء بارز بالخالدية وعشائر بدو الشمال

لبى حزب الاتحاد الوطني الأردني دعوة الشيخ الدكتور محمد فلاح العطين، أحد قادة الحزب البارزين، في مضافته في منطقة الخالدية.

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وقد شهد اللقاء حضوراً مميزًا من شيوخ ووجهاء المنطقة وكان في مقدمة المستقبلين شيخ مشايخ بني خالد وشيوخ ورجالات الوطن من عشائر الباديه الشماليه ، الذين جاءوا للاستماع إلى أفكار الحزب ومبادئه والخطط المستقبليه لدعم مسيرة الاصلاح الوطني الشامل .



تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحزب لتعزيز تواصله مع جميع شرائح المجتمع الأردني ونشر أفكاره وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشجيع فئات المجتمع للانخراط في العمل الحزبي المتكامل .



وبعد ترحيب الشيخ الدكتور محمد فلاح العطين بالحضور اكد ان الوحده الوطنيه هي السبيل الوحيد لتعزيز الديمقراطيه واكد ان العمل الحزبي الحالي جاء انسجاما مع التحديث السياسي في قوانين الاحزاب والانتخاب وعلى المواطنين استغلال الفرصه المتاحه وتشجيع الشباب والجميع في الانخراط وبسرعه في مسيرة الاصلاح من خلال العمل بروح الفريق بين كافة فئات المجتمع والبعد عن الشخصنه والانانيه الشخصيه واستبدالها بالانانيه الوطنيه .



خلال اللقاء، قدم الدكتور رامي شاهين، الأمين العام للحزب، عرضاً موجزاً حول مبادئ الحزب ورؤيته للمستقبل. ركز على البرامج التي يخطط الحزب لتنفيذها في المرحلة القادمة لضمان التقدم والازدهار للمملكة مؤكدا ان المرحله القادمه تتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثه في بناء اقتصاديات داعمه للشباب في مجالات الزراعه والصناعه والتجاره لتحقيق النمو وفتح المجال لتنويع وتوطين الاستثمارات الوطنيه ولايجاد فرص عمل متخصصه لفئة الشباب وللتخفيف من ظواهر الفقر والبطاله التي تفشت في مجتمعاتنا وخصوصا في المناطق النائيه والاطراف والبوادي .



وعلى رأس الوفد الذي حضر من حزب الاتحاد الوطني الأردني، كان الكابتن محمد الخشمان، الذي ألقى كلمة خلال اللقاء، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتركيز على اهمية السير قدما في تحزيب كافة فئات المجتمع لانجاح المسيرة الحزبيه وفتح المجال للشباب لاكتساب الخبرات اللازمه في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال الاحزاب الوطنيه الاردنيه ومن بينها حزب الاتحاد الوطني الاردني كمساهم تاريخي ورئيسي في العمل الحزبي المبني على اسس واثقه في الطريق الممتد وصولا الى الاردن الجديد بالسرعة الممكنه .



وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث والأراء بشأن الوضع الحالي في الأردن والدور الذي يمكن للحزب أن يلعبه في مواجهة التحديات المستقبلية.

أظهر الحاضرون تقديرهم الكبير للجهود التي يبذلها الحزب ولتوجهاته المستقبلية الواعدة، وذلك بعد تبادل الأسئلة من قبل الحضور، حيث قدم الحزب إجابات وافية وشافية على استفساراتهم.



يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يعتبر من الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة، وقد نجح في جذب انتباه الرأي العام خلال السنوات الأخيرة من خلال مواقفه وبرامجه المتميزة.



من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الاستقطابية التي سبقتها.





























