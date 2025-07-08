الثلاثاء 2025-07-08 09:30 م
 

حزب الاتحاد الوطني يستنكر حل المجالس البلدية وتعيين 18 شخصية من حزب سياسي واحد

'الاتحاد الوطني' يستنكر حل المجالس البلدية وتعيين 18 شخصية من حزب سياسي واحد
حزب الاتحاد الوطني
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري-   يُعبّر حزب الاتحاد الوطني الأردني عن استنكاره الشديد لما يجري من تعيينات في مواقع قيادية بالدولة، كان آخرها تعيين (18) شخصية من ذات الحزب السياسي، وقرار الحكومة بحل المجالس البلدية والمحلية قبل انتهاء مدتها وتعيين لجان مؤقتة في غياب معايير واضحة أو محددة لاختيار أعضائها.اضافة اعلان



دون أدنى مراعاة لمبدأ المساواة بين الأحزاب، ودون أي تشاور أو تنسيق مع الاحزاب السياسية الفاعلة ودون شفافية أو معايير واضحة.

لقد تعهّدت الحكومة الحالية أمام الرأي العام بتنفيذ نهج التشاركية والانفتاح، في إطار عملية التحديث السياسي والإداري التي أُطلقت برعاية ملكية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يناقض هذه الالتزامات بشكل صارخ، ويُكرّس سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والوطنية، سيقوم نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني بتوجيه سؤال رقابي للحكومة حول هذه التعيينات، والمعايير التي تم اعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ الموقف المناسب في حال استمرار هذا النهج غير التشاركي، وهذه الخطوة تمثل بداية إجراءاتنا التصعيدية تجاه الحكومة، ما لم يتم التراجع عن النهج الإقصائي وغياب الشفافية الذي بات يطغى على القرارات الحكومية.
 
 
gnews

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