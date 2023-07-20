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الخميس، 20-07-2023 02:52 م

حزب الاتحاد الوطني ينطلق بزيارات استقطابية ناجحة للقويسمة ويعلن عن زيارات جديدة لكافة مناطق المملكة

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الوكيل الإخباري - في إطار جهوده المتواصلة لتوسيع شريحة تأييد ودعمه، قام حزب الاتحاد الوطني بزيارة ناجحة لمنطقة القويسمة، حيث قامت وفود الحزب بنشر مبادئه وأفكاره بنجاح بين أهالي المنطقة. تأتي هذه الزيارة كجزء من الزيارات الاستقطابية التي يقوم بها الحزب لكافة مناطق المملكة بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين وتوضيح رؤاه وأهدافه السياسية.

تضمنت الزيارة النقاشات البناءة بين أعضاء الحزب وأهالي القويسمة، حيث تم تبادل الآراء والافتراضات حول قضايا مختلفة تهم المنطقة والمجتمع بشكل عام. وأكد أعضاء الحزب التزامهم بمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق التقدم والازدهار للمنطقة والبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن حزب الاتحاد الوطني عن زيارات جديدة مقررة لكافة مناطق المملكة. من المتوقع أن تكون هذه الزيارات فرصة لنشر مبادئ وأفكار الحزب وجلب المزيد من الأعضاء الملتزمين للانضمام إلى صفوف الحزب والعمل من أجل النهوض بالمنطقة وتحقيق آمال أهلها.

بالإضافة فنحن ملتزمون بتوسيع قاعدة دعمنا وتعزيز تواجدنا في جميع أنحاء المملكة. إن زياراتنا الاستقطابية تهدف إلى نشر مبادئنا وأفكارنا والاستماع إلى آراء الناس واحتياجاتهم. نسعى لبناء مجتمع متماسك ومزدهر يعمل بروح التعاون والتضافر."

يُشار إلى أن حزب الاتحاد الوطني يعتبر واحدًا من أبرز الأحزاب السياسية في المملكة، ويحظى بتأييد واسع من قبل عدد كبير من المواطنين الذين يرون فيه الراعي الأمثل لقضاياهم وطموحاتهم.

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