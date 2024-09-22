حزب العمل : على البنوك الالتزام بتخفيض اسعار الفائدة على المقترضين

وقال امين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان ، ان البنوك غالبا ما تقوم برفع الفائدة على المقترضين ، تبعا للسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي التي تؤثر بأسعار الفوائد و القياس على ربط الدينار بالدولار ، وبالتالي فإن من حق المقترضين الحصول على تخفيض الفائدة تطبيقا عادلا لنفس السياسة ! .
واضاف النائب ابو رمان ان قرار جمعية البنوك برفض التخفيض على العقود الثابتة مخيب للأمال، و يعارض فلسفة دور البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ، ولا يتماشى مع سياسة الاقراض الحصيفة ، لأن الهدف بالنسبة للبنوك هو تعظيم ارباحها باستمرار رغم الظروف الصعبة للمقترضين واعباء السوق ، موجهاً البنوك للتعامل مع المقترضين كشركاء نجاح و عملاء استراتيجيين ، ومطالبا البنك المركزي بحماية المقترضين .
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