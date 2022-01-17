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الإثنين، 17-01-2022 02:24 م

خبير دستوري: الرياطي يحتفظ بنيابته ووقف مخصصاته المالية

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الوكيل الإخباري - أكد أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن النائب حسن الرياطي يبقى يحتفظ بصفته كنائب رغم قرار تجميد عضويته في مجلس النواب.

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وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن تجميد عضوية النائب يعني عدم صرف مخصصاته المالية كنائب ولا يحق له المشاركة في أي من أعمال المجلس من جلسات رقابية أو تشريعية ولا حتى حضور اجتماعات اللجان.

 

وأضاف أنه لا يستفيد من حصانته النيابية لأن الحصانة تعني عدم منعه من حضور جلسات المجلس أو الاجتماعات.

 

وأشار نصراوين إلى أنه من حق النائب الاستقالة إذ ما رأى ذلك، وفي حال قدم استقالته الآن تبقى معلقة على موافقة المجلس وإذا قدمها حتى صدور الإرادة الملكية بالتعديلات الدستورية فإنها تكون نافذة من لحظة تقديمها.

 

وقرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إثر المشاجرة تحت القبة.

 




 

 


 

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