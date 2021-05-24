الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 04:45 م

خطة حكومية لعودة الحياة الى طبيعتها بالاردن

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن وزارة الصحة تعدّ خطة لاعادة فتح القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، وبما يتوافق مع تطورات الوضع الوبائي في الأردن.
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وقال السراحنة في تصريحات صحفية إن تسريع وتيرة التطعيم والاجرءات التي اتخذت خلال الموجة السابقة ساهمت بشكل فعال في تسطيح المنحنى الوبائي، مشيرا إلى تخوّفات لدى الجهات الصحية من ظهور موجة جديدة نتيجة التجمعات التي حدثت في عيد الفطر، والتي ستظهر نتائجها الأسبوع المقبل.

ولفت إلى وجود رأي آخر يقول إن تلك التخوفات ليست مبررة، نظرا لاصابة معظم الشعب الأردني بفيروس كورونا خلال الموجتين الأول والثانية، وتشكّل مناعة مجتمعية لدينا، ما سيجعل أثر أي موجة جديدة أقلّ من سابقاتها.

 




 

 


 

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