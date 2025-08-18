الإثنين 2025-08-18 03:10 م
 

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الإثنين، 18-08-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.


وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، العين خولة العرموطي، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات.

 
 
