رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.
وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، العين خولة العرموطي، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
وفد نيابي يطلع على احتياجات لواء غرب إربد
-
لجنة فلسطين النيابية تؤكد دعمها لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم
-
الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم
-
كتلة تقدم النيابية: اعلان ولي العهد لعودة خدمة العلم تكريس لمفهوم وثقافة الانضباط وتحمل المسؤولية
-
كتلة الميثاق النيابية: خدمة العلم عودة لتعزيز الهوية الوطنية وصقل الشباب الأردني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان