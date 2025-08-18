رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.