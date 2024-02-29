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الخميس، 29-02-2024 03:47 م

رئيس مجلس النواب: الأردن في طليعة المدافعين عن فلسطين

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إننا نسير في الأردن بجبهة داخلية متماسكة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث الموقف الرسمي والشعبي في تناغم وتلاحم دفاعاً عن الأشقاء في فلسطين، مؤكداً أن أبناء شعبنا في حالة من الوعي والثبات لتفويت الفرصة على كل أصوات العبث، ملتحمين وموحدين وسنداً وذخراً لجيشنا الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود.

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حديث الصفدي جاء لدى رعايته اليوم الخميس فعالية بعنوان (شكراً قيادتنا الهاشمية) نظمها مجموعة من الناشطين في محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية الثقافة، بحضور النواب: أحمد الخلايلة، ورائد رباع الظهراوي، وعمر الزيود، وعدد من الوجهاء في المحافظة.


وأضاف رئيس مجلس النواب: لقد بقي الأردن على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، وشارك بعمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، فمن يفعل هذا العمل العظيم، سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل، كسراً للحصار في موقف ينبع من واجب الضمير تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.


وتابع الصفدي بالقول: مثلما قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله مضامين وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، وكان ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله يشرف على تجهيز مستشفى ميداني ثان لغزة، ويشارك وسمو الأميرة سلمى بن عبد الله بعمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي لتقديم الإغاثة العاجلة للأهل في القطاع، مثلما كان البرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات والإعلام في خندق واحد دفاعاً عن عدالة الحق الفلسطيني.


وأكد الصفدي أن الأردن جسد بمواقفه أنبل صور التضامن مع الأشقاء في القطاع، وسيبقى سنداً وعوناً لفلسطين، ولن تثنيه عن مواصلة دوره كل أصوات التشكيك، وعلينا المضي كما نحن على الدوام، بجبهة داخلية متماسكة.


 




 

 


 

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