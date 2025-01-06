زيادة الرواتب ودعم الجيش والأمن وإعادة دراسة العبء الضريبي أبرز توصيات النواب لموازنة 2025

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة إنجاز المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق إلى غور الصافي، بالإضافة إلى إنشاء المدينة الجديدة نظرا لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار وآثارها الاجتماعية.
كما أوصت اللجنة المالية بعقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيدا لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع سوريا لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.
وأوصت اللجنة بحسب الزعبي بتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية وبما يمكن الأردن أن يكون مركزا إقليميا رياديا في هذا القطاع مستقبلا، مع استكمال
كما تضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى دعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجا في التوسع و النجاح، مع توفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الأساسية مثل (القمح والشعير والذرة).
وأوصت اللجنة بتوفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز، وضرورة الاستمرار في استكشاف المعادن الطبيعية، والتوسع في استخدام الموارد الطبيعية المختلفة لتوليد الكهرباء، ومنها النيتروجين الأخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة.
كما تضمنت التوصيات عدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء أو المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
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