الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 04:45 م

صناعة عمان : المواطن يدفع مقابل كل 18 قرش على الجمارك 20 ديناراً ضريبة مبيعات

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الخميس، أن التخفيضات التي اعلنت عنها الحكومة الاسبوع الحالي، لن تنعكس على اسعار السلع المستوردة. اضافة اعلان


وكشف أن تخفيض التعرفة الجمركية لن يحدث صدمة استهلاكية، حيث أن المواطن الأردني يدفع مقابل كل 18 قرش على الجمارك 20 ديناراً ضريبة مبيعات، وهذا ما يشكل فجوة كبيرة تحدثنا بها سابقاً ولم يتم التجاوب معها. 

بدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات أسعد القواسمي، أن الغرفة طالبت الحكومة بالحوافز للقطاع التجاري للتقليل من التهرب الضريبي والاستفادة من التسوق السياحي. 

وأشار القواسمي إلى أن الأرقام تشير لوجود تسجيل تهرب ضريبي في دائرة الجمارك بما يقارب 950 مليون دينار، و العوائد تبلغ ما يقارب 380 مليون دينار. 

واستعرض الحضور عدد من التحديات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي في الأردن، دون أن يكون هناك حلول حكومية تطبق على أرض الواقع كما هو معمول به في دول كانت تتخلف عن الأردن بالإجراءات والان أصبحت تتقدمنا بالكثير مما سمح لها باستقطاب الاستثمارات ودعم صادراتها. 

وبين الحضور أن المشكلة أمام القطاعين التجاري والصناعي في الأردن، ليست بالتشريعات وإنما تكمن في الاجراءات وتطبيق القوانين وتعداد الجهات الرقابية وتضارب الصلاحيات.

 




 

 


 

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