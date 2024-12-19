 
الخميس 2024-12-19 03:29 م
 

"عزم النيابية" تؤكد أهمية إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية

ا
جانب من الاجتماع
الخميس، 19-12-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، أهمية إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، ليواكب التطورات الحالية.

اضافة اعلان


وأضاف لدى لقاء الكتلة اليوم بالخبير الدولي بينسيك طاهيري وممثلين عن المعهد الديموقراطي الوطني، ان هناك توصيات للجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية لإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية.


من ناحيته قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية محمد سلامة الغويري، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، ان اللجنة ستدرس التوصيات والتعديلات على "الإدارة المحلية" عند احالتها للبرلمان.


وأشار للجهود الذي يقوم بها "المعهد الوطني" واطلاع النواب على التجارب العالمية والفضلى لتطبيق قانون الإدارة المحلية.


من جهتهم قال النواب " تيسير أبو عرابي، هدى نفاع، أروى الزبون، إبراهيم الصرايرة، خليفة الديات، سالم العمري، محمد بني ملحم"، ان قانون الإدارة المحلية بحاجة لإجراء تعديلات عليه، ويحتاج لنقلة نوعية لتفعيل التنمية المستدامة، مشيرين الى ان الرواتب تستهلك 70% من موازنات البلديات.


وطالبو بمنح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات، مشيرين الى ان مجالس المحلية هي مطبخ التخطيط للبلديات.


من جهته قال طاهيري، لا يوجد نموذج معين للمجالس اللامركزية يطبق عالميا، لافتا الى ان البلديات هي نقطة تماس مباشر مع المواطنين.


ودعا لتحديد الأدوار لكل من المجالس البلدية والمحلية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.


وأشار لجهود اللجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية وتوصياتها حول تعديل "الإدارة المحلية".

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

14

فن ومشاهير تتويج فرقة 'Mandalab' بلقب 'Arabs Got Talent'

إخلاء جنود الاحتلال القتلى والمصابين - أرشيفية

فلسطين مقتل أربع جنود إسرائيليين في جباليا بعملية بطولية .. تفاصيل

ا

خاص بالوكيل جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالميا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية استرداد أكثر من ربع مليون دينار من مكاتب خدمات جامعية .. تفاصيل

قبق

فن ومشاهير الرسالة الأخيرة من عائلة نبيل الحلفاوي تكشف عمره الحقيقي

لالا

أخبار الشركات CFI تطلق برنامج "شفافية التداول+" لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقائق التداول

لب

المرأة والجمال 5 أطعمة تقلل تأثير الشتاء على البشرة



 




الأكثر مشاهدة