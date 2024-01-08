الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اصابات بحادث سير على شارع الاردن

الامن العام : الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غداً

17 شهيداً أردنياً خلال 33 عاماً من الحرب ضد تجار المخدرات

التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدّي الأمن العام - صور

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

عاجل

الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:34 م

عضيبات: تغيرات ملموسة في الشارع الغربي تجاه الحرب على غزة وخصوصا فئة الشباب

WhatsApp Image 2024-01-08 at 1.49.51 PM


الوكيل الإخباري - أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، الدكتورة فايزة عضيبات، أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسهمت في تغيير وجهة نظر العالم الغربي، وكشفت عن حجم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية.اضافة اعلان


وأضافت عضيبات، خلال لقاءها اليوم الاثنين، وفدا يضم طالبات وقادة برنامج من جامعات أميركية وكندية يزور المملكة حاليًا، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ساهمت في تخفيف جراح الأشقاء في قطاع غزة، وأظهرت للعالم بأسره بشاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

كما ساهمت تلك الجهود الملكية بدفع المواطن الغربي للتظاهر في مختلف مدن دول العالم، للمطالبة بوقف المجازر التي ترتكب بحق غزة وأهلها.

وأوضحت عضيبات أن المعلومات لم تعد تنحصر في وسائل إعلام محددة، فالشباب أصبح منفتحًا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويستقي معلوماته منها بشكل كبير، كونها تعرض الأحداث بشكل كامل.

وتحدثت، خلال اللقاء، عن دور المرأة الأردنية في بناء وتطور المجتمع الأردني، مؤكدة أنها أثبتت موجودة في كل المجالات، وكانت شريكًا للرجل في بناء ونهضة الوطن، فضلًا عن أنها أثبتت نجاحها في المجالس النيابية.

كما أكدت عضيبات أن الإرادة السياسية في الأردن دعمت المرأة من خلال التشريع، حيث أقرت تشريعات تُمكن المرأة وتدعمها للعمل في مختلف القطاعات، مُطالبة بضرورة توفير الدعم المادي لتواصل المرأة تطبيق أفكارها ومشاريعها بالشكل الصحيح، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

الازدحامات المرورية في عمّان أمام طاولة "كتلة البرنامج النيابية"

WhatsApp Image 2024-01-07 at 4.07.57 PM

"فلسطين النيابية": للنقابات المهنية دور مهم في دعم ومساندة الغزيين

920239125012778241789

العسعس: المالية العامة لن تكون خاصرة رخوة للاقتصاد الوطني

main_image60a902fd263c6

الاقتصاد والاستثمار النيابية: خدمة الدين العام التي يتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد

0L5A0017

الاستثمار النيابية تناقش الوضع الاقتصادي لعام 2024

WhatsApp Image 2024-01-06 at 1.23.18 PM

الصفدي: الملك قدم للعالم سردية الحق بوجه روايات الاحتلال المضللة

أخبار متعلقة
1703066587373

رئيس الأعيان يلتقي السفير البلغاري لدى المملكة

1702993064159

الفايز يدعو البرلمان الأوروبي إلى دعم جهود الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

0L5A6175

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة في المحافظات

WhatsApp Image 2023-12-19 at 1.32.22 PM

الأسرة النيابية تبحث تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية والحزبية

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

WhatsApp Image 2023-12-11 at 1.52.49 PM

"البرلمانيات الأردنيات" يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا