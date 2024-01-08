عضيبات: تغيرات ملموسة في الشارع الغربي تجاه الحرب على غزة وخصوصا فئة الشباب

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، الدكتورة فايزة عضيبات، أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسهمت في تغيير وجهة نظر العالم الغربي، وكشفت عن حجم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية.وأضافت عضيبات، خلال لقاءها اليوم الاثنين، وفدا يضم طالبات وقادة برنامج من جامعات أميركية وكندية يزور المملكة حاليًا، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ساهمت في تخفيف جراح الأشقاء في قطاع غزة، وأظهرت للعالم بأسره بشاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيكما ساهمت تلك الجهود الملكية بدفع المواطن الغربي للتظاهر في مختلف مدن دول العالم، للمطالبة بوقف المجازر التي ترتكب بحق غزة وأهلها.وأوضحت عضيبات أن المعلومات لم تعد تنحصر في وسائل إعلام محددة، فالشباب أصبح منفتحًا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويستقي معلوماته منها بشكل كبير، كونها تعرض الأحداث بشكل كامل.وتحدثت، خلال اللقاء، عن دور المرأة الأردنية في بناء وتطور المجتمع الأردني، مؤكدة أنها أثبتت موجودة في كل المجالات، وكانت شريكًا للرجل في بناء ونهضة الوطن، فضلًا عن أنها أثبتت نجاحها في المجالس النيابية.كما أكدت عضيبات أن الإرادة السياسية في الأردن دعمت المرأة من خلال التشريع، حيث أقرت تشريعات تُمكن المرأة وتدعمها للعمل في مختلف القطاعات، مُطالبة بضرورة توفير الدعم المادي لتواصل المرأة تطبيق أفكارها ومشاريعها بالشكل الصحيح، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع.