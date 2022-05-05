فلسطين النيابية تدين السماح للمتطرفين اقتحام الاقصى

الوكيل الاخباري - دانت لجنة فلسطين النيابية، سماح الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.



وقالت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بفتح أبواب المسجد القبلي ومحاصرة المصلين فيه صباح اليوم الخميس، وسمحت لقطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام "الأقصى".



وعبرت اللجنة عن ادانتها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، واصداره تعليمات بالسماح للمستوطنين المنتمين إلى تيارات صهيونية دينية باقتحام المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من عناصر قوات الاحتلال.

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