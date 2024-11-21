كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أدان رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي الدكتور خميس عطية استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض ( الفيتو) لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال عطية ان قرار "الفيتو " الأميركي بخلاف رغبة العالم اجمع كون ١٤ دولة في مجلس الامن صوتت مع القرار وأن الدولة الوحيدة التي عارضت القرار هي الولايات المتحدة الأميركية.



ان استخدام إدارة بايدن "الفيتو" يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وحقيقة أنها صوتت منفردة ضد القرار في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفائها التقليديين يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل و التي تجلت كذلك في التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت وحدها مع إسرائيل و أربع جزر مقابل ١٧٥ دولة في العالم.



وأكد أن إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.