كتلة تقدم النيابية ترفض التهجير أو التغيير على الواقع التاريخي لفلسطين

03:22 م

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الوكيل الإخباري- أكدت كتلة حزب تقدم النيابية الرفض التام لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الاشكال وتصفية القضية الفلسطينية أو أي تغيير للواقع التاريخي في فلسطين. اضافة اعلان





وقالت الكتلة في بيان لها وعلى لسان رئيسها النائب رائد رباع الظهراوي انها ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني واي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أي ظرف كان .



وتؤكد الكتلة انها ترفض أي مشروع للتوطين وان يكون الأردن وطننا بديلا موضحة ان الأردن على دراية كاملة بالمطامع الإسرائيلية المستمرة بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهذه ثوابت راسخة لا نحيد عنها.



وتعرب الكتلة عن الدعم اللامحدود لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف .



كما أكدت الكتلة الوقوف خلف الأجهزة الأمنية بكافة مرتباتها في دورها في الحفاظ على امن واستقرار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.



ودعت الكتلة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الهادفة الى "التهجير "بحق الشعب الأعزل في فلسطين المحتلة ، مؤكدة في ذات الوقت الى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن قرارات الشرعية الدولية والعيش بسلام كباقي دول العالم .



