كتلة تقدم النيابية تلتقي المعهد الديمقراطي الوطني

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الوكيل الإخباري- عقدت كتلة تقدم النيابية برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة اجتماعا اليوم الاحد مع الخبير الدولي بينسيك طاهيري وممثلين عن المعهد الديموقراطي الوطني. اضافة اعلان





وأكد الظهراوي ان عملية الإصلاح في الأردن تسير وفقا لأجندة واضحة وخطوات مدروسة ، غايتها احداث التحول الديموقراطي المنشود وتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات المتعلقة بحاضره ومستقبله .



وأشار الظهراوي ونواب الكتلة لدور "المعهد الوطني" واطلاع تقدم النيابية على التجارب العالمية فيما يتعلق بقوانين الإدارة المحلية العالمية .



من جهتهم قال النواب بدر الحراحشة , وفريال بني سلمان , فراس القبلان , وعيسى نصار , ونجمة الهواوشة , وبكر الحيصة ان الإدارة المحلية تحتاج الى مزيد من الصلاحيات والتفويض لممارسة عملها على اكمل وجه بالإضافة الى تفويض الصلاحيات المالية والإدارية بشكل اكبر .



وأضافوا ان الأردن لديه خبرات وكفاءات في كافة التخصصات والمجالات سيما فيما يتعلق بالإدارة المحلية والبلديات.



من جهته قال طاهيري ان اكثر من 85 دولة في العالم تسعى للبحث عن نموذج مثالي للإدارة المحلية مشيرا في ذات الوقت انه لا يوجد نموذج معين للمجالس المحلية "اللامركزية" وذلك بحسب طبيعة كل منطقة وخصوصيتها .



ولفت الى ضرورة تحديد الأدوار لكل من المجالس البلدية والمحلية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه بعيدا عن التنافس لطبيعة عمل كل جهة .



وأشار لجهود اللجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية وتوصياتها حول تعديل "الإدارة المحلية". داعيا الى وجود مجالس محلية ممكنة ماليا واداريا.