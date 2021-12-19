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الأحد، 19-12-2021 07:35 ص

لجنة الزراعة النيابية تناقش اتفاق النوايا الموقع مع الإمارات والاحتلال اليوم

نواب 2


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية متخصصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اتفاقية إعلان النوايا.

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ووافق مجلس النواب الأربعاء، على إحالة توصيات ومناقشات أعضائه حول اتفاق إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات والاحتلال إلى لجنة الزراعة والمياه.


وطالب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية بتوجيه دعوة لوزير المياه والري الأسبق منذر حدادين والاستماع لوجهة نظره حول ملف المياه.


مجلس النواب، ناقش في جلسة رقابية الأربعاء، اتفاق إعلان النوايا، سندا لأحكام المواد (131-134) من النظام الداخلي للمجلس، حيث منح رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، لكل نائب أراد مناقشة الإعلان تحت قبة البرلمان بنحو دقيقتين.


وقالت وزارة المياه والري، إن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن والإمارات والاحتلال، مشروع إقليمي لتبادل الطاقة والمياه، يتضمن الدخول في عملية تفاوضية ودراسات الجدوى و"ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية".


 




 

 


 

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