لجنة نيابية تناقش تحديات تواجه المعلمات في المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - تزور لجنة الصحة والبيئة النيابية الاثنين، مستشفيات البشير للاطلاع على الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمراجعين، وذلك بحسب الجدول المعلن عنه من المجلس.

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كما تعقد لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية لقاء مع مجموعة تمثل حملة "قم مع المعلم" وممثلين لبعض المؤسسات الداعمة للحملة لمناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة.



ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الأردن قرابة 3998 مدرسة، ويصل عدد المعلمين والمعلمات إلى 40 ألف معلم ومعلمة في هذه المدارس، وفق أرقام سابقة لوزارة التربية.



يبلغ عدد المعلمين في الأردن 130089 معلما ومعلمة في جميع المدارس، وفق منتدى الاستراتيجيات الأردني.



وتشكل نسبة المعلمات قرابة 69.5% من إجمالي المعلمين العاملين في جميع المدارس، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في المدارس الخاصة لتصل إلى 89.2%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تؤشر إلى اعتماد المدارس الخاصة بشكل كبير على المعلمات أكثر من المعلمين.



وتضم وزارة التربية والتعليم قرابة 66% من إجمالي المعلمين في الأردن، في حين يضم القطاع الخاص نسبة 29.2%، والنسبة القليلة المتبقية تتوزع على مدارس "أونروا" والمدارس الأخرى (العسكرية).

